Ucraina | dagli Usa in arrivo aiuti militari per 2 | 5 miliardi di dollari

(Di giovedì 19 gennaio 2023) (Adnkronos) – Gli Stati Uniti sono pronti a varare un pacchetto diper l’del valore totale di circa 2,5di. Tra le armi in dotazione sarebbero inclusi – per la prima volta – i veicoli da combattimento ruotati Stryker. Lo annuncia la Cnn citando fonti a conoscenza della materia. Il pacchetto non è ancora finalizzato, ha precisato una delle fonti, ma potrebbe esserlo prima della fine della settimana. Si tratta di uno dei più sostanziosi contributi annunciati dall’inizio della guerra lo scorso febbraio, secondo una fonte, ed includerebbe mezzi corazzati da combattimento Bradley. Nella lista anche i Mrap, veicoli blindati progettati per resistere agli Ied, ordigni esplosivi improvvisati, e alle imboscate. Inoltre il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin ...

Guerra Ucraina Russia, news. Ue, Michel in viaggio verso Kiev: "Ha bisogno di noi". LIVE