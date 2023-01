Twitter perde il 40% e vende all' asta anche la statua dell' uccellino - Magazine - quotidiano net

QUOTIDIANO NAZIONALE

Il social network di Musk ha fatto registrare un calo importante dei ricavi pubblicitari nell'ultimo trimestre e ha messo in vendita numerosi oggetti della sede di San ..."In queste ultime settimane è stata una squadra cheduelli, non cerca la profondità e che ... condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook ,e Instagram . Non ... Twitter perde il 40% e vende all’asta anche la statua dell’uccellino Il social network di Musk ha fatto registrare un calo importante dei ricavi pubblicitari nell’ultimo trimestre e ha messo in vendita numerosi oggetti della sede di San Francisco ...Secondo il ricercatore di sicurezza israeliano Alon Gal, le e-mail violate tempo fa hanno reso gli account vulnerabili se gli utenti hanno utilizzato il sito in forma anonima ...