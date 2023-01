Tumori | dottoressa condannata all' ergastolo a Cagliari | curava i pazienti con gli ultrasuoni

Il Fatto Quotidiano

... ndr) a causa delle cure dellaPuddu. Aspetteremo che vengano depositate le motivazioni che hanno portato alla condanna per ricorrere poi in appello', annuncia., identificato target ...Tre i pazienti morti. La procura aveva chiesto 24 anni di carcere, ma la Corte d'assise di Cagliari si è pronunciata per la massima ... Ultrasuoni per curare i tumori, dottoressa condannata all’ergastolo dal Corte d’assise di Cagliari Alba Veronica Puddu, dottoressa 52enne di Tertenia (in Ogliastra) è stata condannata all’ergastolo dalla Corte d’Assise di Cagliari: ...La dottoressa 52enne di Tertenia Alba Veronica Puddu è stata condannata oggi all'ergastolo, con isolamento diurno, dalla Corte d'assise di Cagliari. Puddu era finita sotto processo per aver curato ...