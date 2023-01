Tumori curati con gli ultrasuoni | dottoressa condannata all' ergastolo - Cronaca - quotidiano net

ilmattino.it

Tre i pazienti morti. La procura aveva chiesto 24 anni di carcere, ma la Corte d'assise di Cagliari si è pronunciata per la massima ...Curava icon gli ultrasuoni, la sentenza La donna era finita sotto processo per aver curato pazienti affetti da tumore con terapie alternative, ultrasuoni e radiofrequenze, metodologie che ... Tumori curati con gli ultrasuoni, condannata all'ergastolo la dottoressa Alba Veronica Puddu Tre i pazienti morti. La procura aveva chiesto 24 anni di carcere, ma la Corte d'assise di Cagliari si è pronunciata per la massima pena ...La Corte d’assise di Cagliari ha condannato oggi all’ergastolo Alba Veronica Puddu, dottoressa di Tertenia. Era finita sotto processo per aver curato pazienti affetti da… Leggi ...