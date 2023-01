TS – Juventus-Atalanta | designato l’arbitro per la sfida dello Stadium I precedenti

(Di giovedì 19 gennaio 2023) 2023-01-19 14:37:02 Arrivano conferme da Tuttosport: Sarà Livio Marinelli della sezione di Tivoli a dirigere il big match della 19ª giornata di Serie A – l’ultima del girone d’andata – traed, in programma domenica 22 gennaio alle 20.45 all’Allianzdi Torino: con lui i guardalinee Imperiale e Valeriani, il quarto uomo Orsato e, al Var, Massa e Giua. Il derby campano tra la capolista Napoli e la Salernitana ‘riaffidata’ a Davide Nicola sarà invece arbitrato da Daniele Chiffi., icon Marinelli Sono due idellaconLivio Marinelli: il ko per 2-1 in campionato al Bentegodi con l’Hellas Verona del 30 ottobre 2021 e il successo – col medesimo risultato – con il Sassuolo nei ...

Tuttosport

... Di Paolo Avar: Abbattista Spezia - Roma (domenica 22 gennaio ore 18) Arbitro: Sozza Assistenti: Cecconi - Bercigli IV ufficiale: Pezzuto Var: Fabbri Avar: Manganiello(domenica ...Commenta per primo Ecco la designazione arbitrale perh. 20.45 Arbitro : Marinelli Assistenti : Imperiale - Valeriani Quarto uomo : Orsato VAR : Massa AVAR : Giua Juventus-Atalanta, Gasperini perde un altro titolare: la situazione in casa nerazzurra Esordio stagionale in campionato per l’arbitro Livio Marinelli con Juventus e Atalanta. Sia bianconeri che nerazzurri, infatti, hanno incrociato il fischietto della Sezione AIA di Tivoli ...Il tecnico dei bianconeri ha reso nota la lista dei convocati per la sfida in programma contro il Monza all'Allianz Stadium ...