Truffa due anziani in un solo giorno | arrestata donna

Napoli – Hato duein un. Al primo, un 83enne, è riuscita a portare via mille euro in contanti e la carta libretto postale; al secondo, un 72enne, un orologio Rolex ed un altro Bulova del valore di 2mila euro. Le immagini dei sistemi di videosorveglianza l'hanno, però, incastrata ed oggi laè statadai carabinieri della compagnia di Sorrento; per lei sono stati disposti i domiciliari. Le vittime, di Vico Equense e di Piano di Sorrento, sono state prima contattate telefonicamente. La dinamica è stata quella messa in atto di solito: chi ha parlato con gliha finto di essere il nipote e ha chiesto loro di preparare una somma di denaro da consegnare ad un corriere per il ritiro di ...