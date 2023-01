Trucchi da documentarista fisso

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Come operatore-montatore di documentari sulla natura mi regolo così: se devo filmare il coccodrillo che salta fuori di colpo e azzanna lo gnu, per es., inutile perdere la gioventù ad aspettare: ho anch’io faccende da sbrigare a casa (Iva, Irpef, Tasi, tassa sul celibato ecc.). Prendo lo gnu e lo depongo a bordo lago. Il coccodrillo salta fuori subito. Filmo, vendo il girato e chi si è visto si è visto. Tanti miei colleghi per far prima mettono anche il coccodrillo. Per adesso quello non mi sento di farlo. Un domani da sposato…