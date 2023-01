Trovato il terzo covo di Matteo Messina Denaro

Agenzia ANSA

E' ilclochard morto in pochi giorni a Roma, probabilmente per il freddo Un altro senza fissa dimora è statomorto martedì sorso intorno alle 7 di mattina nella zona di piazza di Porta ...E' statouncovo a Campobello di Mazara, in via San Giovanni dove il boss Matteo Messina Denaro avrebbe trascorso parte della sua latitanza, ma risulta vuoto. L'individuazione è avvenuta giovedì ... Trovato il terzo covo di Messina Denaro a Campobello di Mazara - Cronaca Campobello di Mazara, 19 gen. (askanews) - E' stato trovato un terzo covo a Campobello di Mazara, in via San Giovanni dove il boss Matteo Messina Denaro avrebbe trascorso parte della sua latitanza, ma ...Matteo Messina Denaro, le ultime notizie. Potrebbe apparire questa mattina in videoconferenza il boss mafioso Matteo Messina Denaro arrestato lunedì mattina a Palermo.