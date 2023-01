Travolta da un' auto | gravissima a 27 anni - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

La ragazza stava camminado sul ciglio della strada che collega Castel del Piano ad Arcidosso. Adesso è ricoverata a ...... ieri sera, è stata investita e uccisa da un'in pieno centro a Salerno. Salerno: chi era Assem...sbucata un'automobile (Peugeot 308) guidata da un 20enne di Mercato San Severino che l'ha... Travolta da un’auto: gravissima a 27 anni Tra conferme e non sulle iniziali ipotesi di accusa, la Procura della Repubblica ha inoltrato nei giorni scorsi cinque avvisi di garanzia per fare chiarezza sulla morte, avvenuta nel maggio ...Gli accertamenti e le indagini sulla morte della giovane dottoranda dell'Unisa, investita al teatro Verdi, sono in corso in queste ore. I Carabinieri starebbero - infatti - valutando la ...