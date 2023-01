Trasporti | problemi tecnici | saltano le corse della linea Circum

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –lungo la, soppressi buona parte dei treni su una trattavesuviana. Da questa mattina infatti l’Ente Autonomo Volturno, azienda che gestisce tra le altre le linee vesuviane, sta provvedendo ad informare gli utenti in merito alla cancellazione di numerosepreviste tra Napoli e Pomigliano D’Arco. A partire dalle 8:20 (orario in cui era prevista da Porta Nolana la corsa destinata a concludersi a Pomigliano D’Arco), Eav con tre distinti annunci ha comunicato la cancellazione di ben 14su entrambe le direzioni. Le ultime ad essere state soppresse dall’esercizio odierno sono quelle previste alle ore 11:08 e 11:32 con partenza da Napoli e quelle delle ore 11.48 e 12:12 da Pomigliano D’Arco ...

Agenzia ANSA

