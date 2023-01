(Di giovedì 19 gennaio 2023) Obiettivo continuità. Dopo la brillante vittoria contro Verona, domenica alle 18 alla Kioene Arena di Padova la Gioiella Prisma Taranto è chiamata ad un match di cartello contro i padroni di casa, diretti concorrenti nella corsa alla salvezza. Padova ha soltanto due punti in meno in classifica e nelle ultime giornate si sono ripetuti sorpassi e controsorpassi, ma nessuna delle due è riuscita a ottenere qualche punto in più per poter staccare veramente l’altra. Senza contare che nell’ultima giornata anche Siena, a -4, ha ottenuto una vittoria importante che le ha permesso di restare sulla scia.All’andata non bastarono i 25 punti di Stefani ed un ritrovato Gargiulo per conquistare il secondo successo casalingo. I rossoblù si portarono allora avanti di due set e diedero prova di una pallavolo straordinaria per oltre un’ora di gioco. Poi la rimonta di Padova, spinta da Petkovic e da ...

Lega Pallavolo Serie A

... 22/23 aprile Ritorno: 29/30 aprile Finale (PSV Stadion, Eindhoven) 18:00CET, 3 giugno Vale ancora la regola dei gol inLa cosiddetta regola dei gol inè stata abolita la scorsa ...L'unico giocatore che non prenderà parte allainemiliana, per motivazioni di ordine fisico, è il difensore Aljaz Struna i cui tempi di recupero, stando almeno a quanto ha fatto ... Trasferta in terra patavina: scontro diretto con la Kioene Padova Spezia-Roma si avvicina, ultima gara del girone d’andata della Serie A per i giallorossi. Le attenzioni a Trigoria sono rivolte a capitan Lorenzo Pellegrini Il numero 7 giallorosso è in dubbio per la ...Trasferta amara per la Cda Talmassons che in terra trentina cade contro l’Itas Trentino Volley nei quarti di finale di Coppa Italia Frecciarossa uscendo dalla competizione. Starting six senza sorprese ...