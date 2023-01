Tragico incidente tra navi | calcio in lutto | è morto il difensore Walkes

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Una tragedia nel mondo del, in particolar modo in MLS: èAntonclasse 1997 dello Charlotte FC. A comunicare la tragica notizia è stato proprio il club statunitense, attraverso un post pubblicato sui profili social. “Non ci sono parole per descrivere la tristezza di tutta la MLS dopo aver appreso della tragica scomparsa di Antondel Charlotte”, si legge sul profilo dello Charlotte FC. Secondo le notizie riportate dalla Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, il calciatore è stato trovato privo di sensi vicino al Miami Marine Stadium dopo untra due. E’ stato ricoverato in condizioni critiche, poi il decesso. Foto di Francisco Guasco / AnsaLa storia di AntonAnton Charles ...