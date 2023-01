Traffico Roma del 19-01-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Luceverdeda ritrovati in studio Tiziana remondie code sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra laFiumicino allanina e tra Casilina e Tiburtina stessa situazione carreggiata interna tra Cassia bis Veientana via Ferrari a tra Nomentana e Casilina incolonnamenti sul tratto Urbano della A24-teramo in direzione del raccordo anulare a partire dalla tangenziale est città incidente su via Salaria rallentamenti e code all’altezza di Largo Benedetto Marcello nelle due direzioni recentemente per incidente anche su Viale deignoli in prossimità di via delle Saline ci spostiamo su fuori Italico tratto della tangenziale code tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria in direzione di San Giovanni ti ricordiamo che all’interno della galleria Fleming si ...