Traffico Roma del 19-01-2023 ore 18 | 00

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Luceverdevia ritrovati in studio Tiziana rimondie code sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra laFiumicino allanina è in carreggiata interna tra Cassia bis è meglio età negli orari a te l’hanno mentare Prenestina code anche sul tratto Urbano della A24-teramo in direzione del raccordo anulare a partire dalla tangenziale est è proprio sulla tangenziale riaperta la Galleria della Nuova Circonvallazione tra la 24Teramo e via dei Monti Tiburtini in direzione dell’Olimpico restano code a tratti da viale Castrense a via Tiburtina altri file in carreggiata opposta tra la galleria Giovanni XXIII via Salaria in direzione quindi di San Giovanni ricordiamo che all’interno della galleria Fleming che si transita su carreggiata è ridotta ancora ...