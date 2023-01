Traffico Roma del 19-01-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Luceverdeveri trovati in studio Tiziana rimondi ancora problemi sulla tangenziale est è chiusa la galleria della Nuova Circonvallazione tra la 24Teramo via dei Monti Tiburtini direzione dell’Olimpico chiusa sul tratto Urbano della A24-teramo l’immissione sulla tangenziale per le provenienze dal raccordo anulare inevitabili ripercussioni per ilin fila sulla tangenziale a partire da Scalo San Lorenzo e sul tratto Urbano della A24 da Portonaccio sempre sul tratto Urbano altre cose in direzione del raccordo anulare tra via Fiorentini e Tor Cervara difficoltà poi su via Nomentana per lavori di potatura chiuse la carreggiata centrale è quella laterale tra viale Regina Margherita & via Messina in direzione di Porta Pia e nel sottovia Ignazio Guidi è chiusa la rampa di immissione sulla Nomentana ...