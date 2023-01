Traffico Roma del 19-01-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 19 gennaio 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Bentrovati permangono code entrata in città se ho tutte le consolari sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code tra le uscite salariati Flaminia Poi tra Boccea e Pisana e dal vivo con laFiumicino Sino all’uscita Ostia Acilia ancora in esterna code tra le uscite Prenestina e Tiburtina in carreggiata interna incolonnamenti dalla Bufalotta la Tiburtina e successivamente dalla Tuscolana all’uscita Ardeatina rimangono incolonnamenti sul tratto Urbano dellaL’Aquila da Tor Cervara la tangenziale est in tangenziale incolonnamenti a partire dal bivio con la stazione Tiburtina fino allo svincolo Parioli Campi Sportivi in direzione quindi Stadio Olimpico incidente segnalato dalla polizia locale alla Balduina in via Ugo De Carolis nei pressi di piazza Giovenale inevitabili sulla ...