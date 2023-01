Traffico di droga dalla Spagna Retata dei Carabinieri a Paolo VI e Salinella

Leggi su tarantinitime

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Nella mattinata odierna, idella compagnia di Taranto, unitamente ad unità cinofile del nucleo di Modugno, hanno tratto in arresto 8 persone, eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di Taranto. Gli 8 arrestati, a cui si aggiungono ulteriori 2 soggetti colpiti dal provvedimento di “presentazione alla p.g.”, sarebbero responsabili, a vario titolo, del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, avendo importato,, consistenti quantitativi di sostanza stupefacente, destinata alla vendita al dettaglio nelle piazze di spaccio tarantine. In particolare, gli indagati attraverso numerosi viaggi inavrebbero aperto un fruttuoso canale di approvvigionamento e, ricorrendo a semplici corrieri espressi, si sarebbero fatti recapitare a domicilio lo ...