Tra i club più ricchi comandano le inglesi | in testa il City | le italiane fuori dalla Top 10

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Non c’è più un’italiana tra le dieci società di calcio con più ricavi, secondo la classifica stilata da Deloitte sui bilanci della stagione 2021-2022. La Juventus infatti è passatanona all’undicesima posizione, cedendo completamente la top 10 al dominio della Premier league con un po’ di Liga spagnola. Secondo i dati del rapporto dello Sports Business Group di Deloitte, per il secondo anno consecutivo è il Manchesterinalla classifica con i ricavi a 731 milioni di euro, seguita dal Real Madrid a 714 e Liverpool a 702. Per trovare iitaliani bisogna quindi andare oltre la decima posizione, con la Juve accreditata a 400 milioni di ricavi, in calo rispetto ai 433 dell’anno precedente. C’è poi l’Inter al 14mo posto con 308 milioni, in calo rispetto ai 330 precedenti, e il Milan che rimonta tre ...

