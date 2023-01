Toyota a WEF 23 "Elettrificare solo col litio non si può"

InsideEVs Italia

Lo pensa, tramite le parole di Gill Pratt, Chief Scientist diMotor Corporation e CEO delResearch Institute ed ex ricercatore del MIT di Boston. Pratt ha discusso il percorso ...... il doppio gioco della Turchia di Fabio Belli " Emergenza permanente: il futuro secondo ildi ...para bellum di Margherita Furlan " Pechino e Manila sempre più vicini di Margherita Furlan "... World Economic Forum: ecco il Toyota-Pensiero sull'auto elettrica Toyota «Non è possibile elettrificare auto solo col litio». Lo afferma Gill Pratt, Chief Scientist di Toyota e CEO del Toyota Research Institute.The World Economic Forum (WEF) returns to its snowy winter residency in the Swiss Alps this week with a record attendance of business and government leaders.