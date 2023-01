Tour Down Under 2023 | colpo da finisseur per Rohan Dennis | Alberto Bettiol perde la maglia

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Subito gran spettacolo al. È andata in scena la prima frazione mossa, la terza tappa (seconda in linea dopo il prologo), di 154,8 chilometri da Brighton a Victor Harbor. I big in chiave classifica si sono mossi e la vittoria è andata alla grande al padrone di casa, che è anche il nuovo leader della generale. Per l’australiano della Jumbo-Visma successo numero 32 in carriera. Nella prima parte di gara diversi i tentativi di fuga, con il plotone che si è diviso in due tronconi, per poi raggrupparsi successivamente. Ci ha provato in solitaria il kazako Dmitriy Gruzdev (Astana Qazaqstan Team), ma il gruppo alla fine ha proceduto in maniera tranquilla fino all’erta decisiva, quella di Nettle Hill. A 25 chilometri dall’arrivo colpi di scena in successione. ...

Agenzia ANSA

...le nostre cinque partite (con la doppia speranza italiana per sognare) del quarto giorno di... Cressy è l'unico giocatore ina giocare ancora di serve and volley, attaccando la rete a ogni ...Bettiol, una vittoria benaugurante Il ciclista fiorentino Alberto Bettiol , 26 anni, ha centrato la prima vittoria ad Adelaide nel prologo a cronometro d'apertura delUnder. Vittoria ... Ciclismo, Tour Down Under: tappa a Bauhaus, Bettiol leader Vittoria sulle strade di casa per Rohan Dennis (Jumbo Visma). Il 32enne di Adelaide ha vinto la seconda tappa del Santos Tour Down Under tagliando il traguardo di Victor Harbor con 2" di vantaggio su ...Australian cycling star Rohan Dennis has won a dramatic second stage of the Tour Down Under and leads the race by one second.