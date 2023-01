Tounkara e Mazzocco ad Avellino | Illanes passa in prestito

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– Mamadoue Davidehanno raggiungo. Nel primo pomeriggio, i due giocatori hanno raggiunto l’hotel per poi aggregarsi al gruppo di Massimo Rastelli per il primo allenamento in biancoverde. Nelle prossime ore è atteso anche l’arrivo di Simone Benedetti, difensore della Feralpisalò. Rastelli lo ha già allenato ai tempi del Cagliari, permettendogli anche di esordire in Serie A, campionato in cui vanta 5 presenze. 219 le apparizioni in cadetteria, mentre sono 42 i gettoni collezionati in Lega Pro con Alessandria e Feralpisalò. CESSIONE. Julian, lascia inperre al Novara. Ecco la nota ufficiale: “L’U.S.1912 comunica di aver ceduto ...

