Totti | l' ex marito di Noemi? Indiscreto | Vendetta | chi c' è dietro

(Di giovedì 19 gennaio 2023) L'exdiBocchi sarebbe stato “spinto” a uscire allo scoperto a Non è l'Arena, su La7, da Fabrizio Corona. È la bomba sganciata da Giuseppe Candela nella sua rubrica su Dagospia: “Da febbraio 2022 tutti parlano diBocchi - si legge - ma nessuno conosce la sua voce. La nuova compagna di Francescoè finito nel mirino, già nei mesi scorsi, dell'exMario Caucci”. “L'imprenditore - ha aggiunto Candela - ha rilasciato al settimanale Chi la sua prima intervista esclusiva ed è poi approdato in tv a Non è l'Arena. Gira voce che a ‘gestire', se così si può dire, l'imprenditore sia Fabrizio Corona. Proprio il nemico a distanza della fu famiglia, dal caso Flavia Vento fino ad arrivare alla lite con Ilary Blasi al Grande Fratello Vip. La ...