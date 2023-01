Tottenham | Conte | “Quando lascio un club mi rimpiangono” | VIDEO

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Antonio, manager del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Premier League in casa del Manchester City. L'allenatore salentino ha anche fatto capire come, a fine stagione, possa anche lasciare gli 'Spurs'. Il

ilBianconero

Così il tecnico del, Antonio, in conferenza stampa. L'allenatore degli Spurs parla della sofferenza per le scomparse di ...È nella ripresa che i loro match si infiammano, infatti City eoccupano i primi due posti tra le squadre con più gol e punti nella ripresa: 27 gol fatti per i ragazzi di, 24 per i ... Mercato, Conte al passo d'addio Il Tottenham lavora al sostituto e la Juve... "Sicuramente, questa stagione è una stagione difficile dal punto di vista personale. Perdere in così poco tempo tre persone che conoscevo benissimo non è stato semplice. Quando accade questa situazion ...Sto riflettendo sul futuro”. “Questa stagione è una stagione difficile per me sotto l’aspetto personale. Noi dimentichiamo che abbiamo bisogno di più tempo da dedicare a noi e certamente questo è un p ...