Tottenham | Conte | “Il lavoro non è tutto | la famiglia è importante Devo riflettere sul mio futuro”

Leggi su sportface

(Di giovedì 19 gennaio 2023) “Di sicuro avere la miain Italia non è bello ma quando hai i figli che vanno a scuola non puoi ogni 1-2 anni costringerli a cambiare totalmente ambiente, non voglio condizionare la vita della mia. Ma quando succedono situazioni come quelle di Gianluca, Gian Piero e Sinisa diventa più difficile”. Non è stato un anno facile per Antonioche in un’intervista al Guardian confessa di essere ancora scosso dai recenti lutti. A ottobre la morte di Ventrone, preparatore atletico quando giocava alla Juve e poi suo collaboratore anche al, quindi Mihajlovic e Vialli. Tre amici per il tecnico del, recentemente messo in discussione da alcuni tifosi degli Spurs. “Di sicuro questa è una stagione difficile dal punto di vista personale – racconta – Perdere in così poco tempo ...