Calciomercato.com

- Finalmente Adopo dall'inizio E' quello che sperano i tifosi granata più che mai legati al ... L'inserimento di Zima al posto di Djidji e il ritorno dal primo minuto di. In avanti ...1 Ricardo, legato alda un contratto in scadenza nel 2024, e' al centro di un forte interessamento da parte dei turchi del Besiktas. Torino, Rodriguez non parte | Mercato | Calciomercato.com TORINO - Finalmente Adopo dall’inizio E’ quello che sperano i tifosi granata più che mai legati al giovane francese che nella serata di Coppa Italia a San Siro contro il Milan ha regalato un sogno. S ...Il general manager della Roma Pinto ha risposto così ai cronisti presenti a Milano sulla situazione dell'attaccante giallorosso che piace tanto al Torino. "Nessun accordo con ...