Torino | c'è l'accordo con Ilic

Sportitalia

... a, il 23 marzo 2022, nel corso della seconda perquisizione disposta dal procuratore ... Fabio Paratici, ex dirigente della Juventus Poi, l'oggetto: "prima integrativo Scrittura ...... nella veste di managing director football area della Juventus, con oggetto "prima ...Guardia di finanza nel corso di una perquisizione ed è negli atti dell'inchiesta della procura disui ... Torino, manca l'accordo con la Roma per Shomurodov Dopo Salvatore Sirigu il nome caldo per il mercato in entrata della Fiorentina è Josip Brekalo, calciatore del Wolfsburg in procinto di lasciare la Bundesliga. La società viola ci ...La “carta di Cristiano Ronaldo”, quella che secondo gli stessi dirigenti della Juventus non doveva esistere perché “se viene ...