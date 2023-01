Toh che caso | in tribunale Francesco Storace affonda Giuseppe Conte

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Fa il testimone dell'accusa al processo di Palermo sull'immigrazione clandestina e spara balle.sembra desiderare da tempo la galera per Matteo Salvini. Lo fece anche per la bufala dei fondi russi alla Lega sulla quale si precipitò a speculare persino da Palazzo Chigi. Si era appena trasfigurato nel2 e ne approfittò. Era settembre 2019 quando sollevò una inesistente questione di trasparenza. L'allora premier, che da gialloverde diventava rosso, puntò a fare male: «Se si assumono responsabilità istituzionali così elevate, come un ruolo nell'ambito di un governo, bisogna assicurare massima trasparenza- osservòin un'intervista a SkyTg24 -. La fiducia dei cittadini nelle istituzioni si alimenta con la correttezza dei comportamenti. È per questo che io ho avvertito la necessità e l'urgenza, una ...