Tirocinio nell’ambito del corso di Assistente all’Autonomia ed alla Comunicazione ASACOM | un esempio di convenzione da scaricare

ESGDATA

...tecnologico superiore post - diploma in Sicilia che opera'...superiore post - diploma in Sicilia che opera... mentre gli allievi del secondo anno a febbraio inizieranno il......tecnologico superiore post - diploma in Sicilia che opera'...superiore post - diploma in Sicilia che opera... mentre gli allievi del secondo anno a febbraio inizieranno il... Documento 52023SC0009