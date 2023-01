Timent Run 10K a Latisana 28 maggio 2023

(Di giovedì 19 gennaio 2023) DI CORSA A, IL 28TORNA LARUN 10Kè il Tagliamento in friulano. E laRun 10K è la corsa che dal 2020 – con un coraggioso debutto in piena pandemia – si propone di valorizzare al meglio il territorio bagnato da quello che è stato definito l’ultimo fiume selvaggio d’Europa. Uno scrigno pieno di sorprese che anche una gara di 10 km può contribuire a svelare. LaRun 10K torna tra poco più di quattro mesi, domenica 28, e da oggi – mercoledì 18 gennaio – ha ufficialmente aperto le iscrizioni. Si correrà su un percorso parzialmente rinnovato che, seguendo il corso del Tagliamento, unirà idealmente i centri die Ronchis, nella Bassa Friulana, vicino a Lignano Sabbiadoro e ad una cinquantina di ...

