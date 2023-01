The Walking Dead | Dead City | i produttori | Gli zombie vi provocheranno il vomito

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Sembra proprio che Theprometta di sconvolgere i fan della serie anche con l'estetica di unoin particolare. A seguito della conclusione di Thecon la sua undicesima stagione, gli occhi di tutti sono puntati verso i nuovi progetti e spin-off attualmente in lavorazione, tra cui. In questa particolare e nuova serie vedremo Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan affrontare una storia che promette non solamente di impressionare dal punto di vista introspettivo ma anche estetico. Nel corso di una recente intervista con Collider Eli Jorne, showrunner di The: ...

BadTaste.it TV

K) Tentacular (Devolver) Tetris Effect (Enhance) Thumper (Drool LLC)Dead: Saints & Sinners: Ch. 2: Retribution (Skydance, lfinestra di lancio) Vacation Simulator (Owlchemy) WhatBat (...La serieDead: Dead City , con star Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan nei ruoli di Maggie e Negan, potrebbe avere dei crossover con altri spinoff della saga e proporrà gli zombie più 'disgustosi' ... The Walking Dead: Dead City mostrerà zombie disgustosi e forse un crossover con gli altri spinoff | TV Nel corso di una recente intervista con Collider Eli Jorne, showrunner di The Walking Dead: Dead City, ha anticipato qualche dettaglio in più riguardo a quello che i nostri protagonisti troveranno ...I fan più appassionati del mondo di The Walking Dead non sono mai stanchi di apocalisse e zombie. Anche se la serie TV principale di The Walking Dead e l'omonimo fumetto sono ormai conclusi definitiva ...