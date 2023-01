The Chain | Emma Stone protagonista del nuovo film di Edgar Wright

(Di giovedì 19 gennaio 2023)guiderà il cast di The, ildiretto da. La notizia è stata condivisa in esclusiva da The Direct: il sito rende inoltre noto che l’opera rappresenterà un adattamento del pluripremiato romanzo thriller di Adrian McKinty, pubblicato nel 2019. L’attrice di La La Land interpreterà una madre la cui figlia di 12 anni viene rapita. La donna sarà quindi costretta a rapire un altro bambino per far sì che venga liberato il suo. Deadline ha parlato per la prima volta del progetto nel giugno 2020, quando la Universal ha acquisito i diritti del libro con un accordo a sette cifre. E se il regista di Baby Driver dirigerà il progetto, è già noto che Jane Goldman (X-Men: L’inizio) si occuperà di firmarne la sceneggiatura. Nel romanzo di McKinty, ...

