The Boys 4 | un membro del cast ha terminato le sue riprese

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Un protagonista di The4 saluta la community annunciando la fine delle suecon un post Instagram. Simon Pegg, la star di Mission Impossibile, ha annunciato la fine delle sueper The4. L'attore ha infatti condiviso attraverso il suo profilo Instagram accompagnando il saluto con una fotografia che ritrae il logo dei Vought Studios. Ledi questa quarta stagione continueranno per tutti gli altri membri delpromettendo una delle stagioni più folli di sempre. "Questa è la mia conclusione per la nuova stagione di @thetv. É stato più divertente di un clistere pieno di composto V. Sono così orgoglioso di far parte di questo incredibile show. Mi mancheranno tutti. La stagione 4 …

