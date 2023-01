That ’90s Show | recensione | aprite ancora quella porta

Leggi su screenworld

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Squadra che vince non si cambia. Tutt’al più si migliora. È quello che hanno pensato Bonnie e Terry Turner, ideatori di una delle sitcom americane più amate,’70’s, che a 17 anni dalla messa in onda dell’ultimo episodio della serie, trasmessa per 8 stagioni sulla Fox, hanno deciso (non senza qualche travaglio) di rire in scena alcuni di quei personaggi. Inserendoli nel favoloso panorama degli anni ’90. Nasce così’90’s, reboot-sequel dal 19 gennaio su Netflix che racconta le vicende di un gruppo di ragazzi di Point Place, Wisconsin, legati a doppio filo a quelli della serie madre. La protagonista, Leia (sì, come la principessa di Star Wars), è la figlia quindicenne di Eric e Donna (Topher Grace e Laura Prepon). Il suo interesse amoroso Jay è invece l’erede di Michael e Jackie ...