Testimoni di Geova suonano il campanello | pensionato li allontana sparando con un fucile

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Roma, 19 gen – Cacciati a “fucilate”. Duedisono statiti così da un, particolarmente infastidito dalla loro presenza. Nel basso Biellese, a Viverone, un 72enne ha infatti esploso colpi dicontro le due persone che gli avevano suonato alla porta. Nessuno, fortunatamente, è stato centrato dagli spari. Il padrone di casa è stato però denunciato dai carabinieri per minaccia ed esplosioni pericolose. I militari hanno inoltre sequestrato alle armi che aveva in casa, tutte regolarmente detenute con regolare porto d’armi da cacciatore.dicon: in casa aveva diverse armi L’uomo aveva ...

