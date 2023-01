Tesla - L' ingegnere di Musk | Il video della Model X autonoma era una messinscena - VIDEO

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Sembrava tutto così facile, perfetto e al tempo stesso avveniristico. E invece IlX che guida da sola era una. Lo ha detto proprio unnelle deposizioni (assunte a titolo di prova) di una causa contro la Casa californiana intentata a seguito di un incidente mortale, avvenuto nel 2018, costato la vita a un ex tecnicoApple, Walter Huang. "La persona alla guida non fa nulla". Ilin questione è stato pubblicato nel 2016 ed è ancora presente sulle piattaforme e sui canali online: lo potete vedere cliccando nel riquadro qui sotto. Si tratta di una clip chiaramente realizzata per pubblicizzare le ...

Secondo Ashok Elluswamy, all'epoca Elon Musk aveva chiesto ai ... Ashok Elluswamy, direttore del programma Autopilot, ha rivelato alcuni retroscena sul filmato realizzato dalla Casa nel 2016 per promuovere le sue tecnologie: "L'auto non guidava da sola" ... Ogni giorno negli Stati Uniti si verifica almeno un incidente correlato all'autopilota e ora Tesla è sotto inchiesta da parte della National Highway Traffic Safety Asministration ...