Tesla - L' ingegnere di Musk | Il video della Model X autonoma era una messinscena - VIDEO

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Sembrava tutto così facile, perfetto e al tempo stesso avveniristico. E invece IlX che guida da sola era una. Lo ha detto proprio unnelle deposizioni (assunte a titolo di prova) di una causa contro la Casa californiana intentata a seguito di un incidente mortale, avvenuto nel 2018, costato la vita a un ex tecnicoApple, Walter Huang. "La persona alla guida non fa nulla". Ilin questione è stato pubblicato nel 2016 ed è ancora presente sulle piattaforme e sui canali online: lo potete vedere cliccando nel riquadro qui sotto. Si tratta di una clip chiaramente realizzata per pubblicizzare le ...

Quattroruote

