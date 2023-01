Terzo covo del boss Messina Denaro trovato a Campobello di Mazara

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 19 gennaio 2023)DI(TRAPANI) (ITALPRESS) – Unin cui avrebbe vissuto ilMatteoè stato scoperto adi, nel Trapanese, dove già ieri sono stati individuati gli altri due rifugi del capomafia. L’appartamento è adesso in vendita ed è statovuoto. A fare la scoperta è stata la Polizia di Stato. Indagini sono in corso per identificare il proprietario. Ilsi trova in via San Giovanni 260, a circa trecento metridal primo rifugio, sempre nel centro storico del comune didi, e poco distante dal secondo.foto xa3 Italpress(ITALPRESS). L'articolo proviene da Il.it.