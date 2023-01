Terzo covo del boss Messina Denaro trovato a Campobello di Mazara

(Di giovedì 19 gennaio 2023)DI(TRAPANI) (ITALPRESS) – Unin cui avrebbe vissuto ilMatteoè stato scoperto adi, nel Trapanese, dove già ieri sono stati individuati gli altri due rifugi del capomafia. L'appartamento è adesso in vendita ed è statovuoto. A fare la scoperta è stata la Polizia di Stato. Indagini sono in corso per identificare il proprietario. Ilsi trova in via San Giovanni 260, a circa trecento metridal primo rifugio, sempre nel centro storico del comune didi, e poco distante dal secondo.foto xa3 Italpress(ITALPRESS).

Le ricerche dei carabinieri a Campobello di Mazara non si sono mai interrotte e nelle ultime ore le forze dell'ordine hanno individuato undi Matteo Messina Denaro . La polizia di Stato è riuscita ad arrivare alattraverso chi gli ha fatto il trasloco, come apprende l'Adnkronos, per andare nella casa in cui ha vissuto ...Continuano le indagini sulla latitanza di Matteo Messina Denaro. Ildel boss è un appartamento, vuoto, in cui abitava prima di trasferirsi nella casa di vicolo San Vito, sempre a Campobello di Mazara. La Polizia di Stato è riuscita ad arrivare all'alloggio ... Messina Denaro, trovati documenti con sigle e numeri. Scoperto un terzo covo a Campobello di Mazara - Cronaca Sulla documentazione, repertata e ora all'analisi del Ris, secondo quanto si apprende ci sarebbero alcune sigle e numeri di telefono che al momento non indicherebbero le tracce di un libro mastro.