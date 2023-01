Terremoto oggi Napoli | scossa magnitudo 2 5 in zona Campi Flegrei

(Di giovedì 19 gennaio 2023) (Adnkronos) – Undi2.5 è stato registrato nelladeialle 9.44 di. L’epicentro è stato localizzato dall’Osservatorio Vesuviano, sezione napoletana dell’Ingv, nei pressi della Solfatara a una profondità di 3 km. Laè stata avvertita dalla popolazione residente nei pressi dell’epicentro, in particolare nel comune di Pozzuoli ma anche nei quartieridel comune dicome Bagnoli e Agnano. Al momento non si registrano danni a persone o cose. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Terremoto tra Cervia e Cesenatico: magnitudo 2,9 La scossa e avvenuta stamattina, circa un'ora fa, intorno alle 9.44. L'intensità dell'evento, secondo quanto riferito dall'Osservatorio Vesuviano, è stato di 2,5 della scala Ritcher. L'epicentro ...Un terremoto, questa mattina, è stato avvertito in gran parte dei Campi Flegrei. L'evento sismico, accompagnato da un boato, è stato avvertito chiaramente dagli abitanti di Pozzuoli ma anche Quarto e ...