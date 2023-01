Terracina | scatta il sequestro per un asilo | mancano i requisiti di sicurezza

(Di giovedì 19 gennaio 2023)– E’ stata notificata oggi l’Ordinanza di convalida, emessa dal Tribunale di Latina Ufficio G.I.P. su richiesta della Procura della Repubblica di Latina, delpreventivo eseguito nei giorni scorsi dagli Agenti del Commissariato di, che ha interessato un locale adibito ade scuola per l’infanzia risultato privo di autorizzazioni, ubicato nel centro di. L’istituto materno, che risultava non autorizzato e privo di ogni prescritto requisito di, era stato oggetto di specifici accertamenti e di investigazioni, scaturite da un grave incidente avvenuto nella tarda mattinata del 12 gennaio u.s., in cui era rimasta coinvolta una bambina di anni 2 trasportata d’urgenza presso un Ospedale pediatrico. Nell’ immediatezza dei fatti personale ...

