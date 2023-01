Terra Amara | anticipazioni puntata di oggi | 19 gennaio 2023

ilsipontino.net

E ancora, conversazioni su Whatsapp e la videoregistrazione di un incontro in cui Armanna ha espresso propositi ritorsivi nei confronti dei vertici dell'Eni: parlando con l'avvocato Pierodue ...Interessanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate divisibili nelle prossime settimane su Canale 5. Le trame della 2ª stagione della soap opera rivelano che Zuleyha Altun non esiterà a dichiarare guerra alla suocera Hunkar quando le impedirà ... Anticipazioni Terra Amara, la scoperta gli spezza il cuore: non può parlarne con Yilmaz Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca Terra Amara, che racconta il tormentato amore fra i due protagonisti Zuleyha Yaman e Yilmaz Akkaya. Le nuove trame si riferiscono agl ...Le tragedie sono all'ordine del giorno a Terra Amara. In questo non farà eccezione nemmeno la storyline legata alla gravidanza, totalmente sgradita, della ...