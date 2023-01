Terra amara | anticipazioni | Demir rischia la condanna a morte

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 19 gennaio 2023) A, il nuovo Pubblico Ministero di Adana, Jülide Yalç?nkaya, intraprenderà una guerra personale controYaman in quanto lo riterrà responsabile del barbaro omicidio di Cengaver Çimen. Tutto partirà quando il marito di Zuleyha affronterà pubblicamente il suo ex migliore amico a seguito di una terribile bugia che gli racconterà Hatip Tellidere sul suo conto., in quel frangente, arriverà addirittura a minacciare con una pistola Cengaver, un'azione che comprometterà, di lì a poco, la sua posizione agli occhi della giustizia. In seguito, durante una festa in onore del suo bambino, Çimen scoprirà la verità sulle macchinazioni di Hatip sul suo conto e gli chiederà spiegazioni. Tra i due, però, scoppierà un violento litigio e Tellidere non esiterà a sparare senza pietà a Cengaver. Quest'ultimo morirà ...