(Di giovedì 19 gennaio 2023) Jannikha superato il secondo turno degli Australian Open 2023 e giocherà stanotte il suo match di terzo turno contro l’ungherese Marton Fucsovics. Per l’altoatesino un’occasione importante per iniziare con un risultato incoraggiante la stagione, dopo un 2022 estremamente condizionato dai tanti infortuni ed un 2023 iniziato con dei dolori all’anca riscontrati ad Adelaide. L’allenatore di, è alla prima stagione “intera” al fianco del giocatore, nel cui staff c’è anche l’australiano Darren Cahill.ha parlato delle aspettative per il 2022 e di tanto altro in un’intervista per Ubi. Queste le sue parole: “Certamente nessuno voleva iniziare l’anno così, ma il cambiamento nella preparazione è iniziato dalloanno. ...

L'allievo diVagnozzi e Darren Cahill scenderà in campo all'01:00 italiana per provare ad ... Chiudono il quadro Mackenzie McDonald e Yoshihito Nishioka, due dalleggero ma estremamente ...Il suomi sembra più completo, nel servizio soprattutto e a rete, e un tantino più vario . ...Vagnozzi è una persona seria e un bravo allenatore , a me piace, anche se come uomo mi ... Tennis, Simone Vagnozzi su Sinner: "Ha tre chili di muscoli in più rispetto all'anno scorso, useremo il doppio per migliorare" Jannik Sinner ha superato il secondo turno degli Australian Open 2023 e giocherà stanotte il suo match di terzo turno contro l’ungherese Marton Fucsovics. Per l’altoatesino un’occasione importante per ...Come riportato dal Corriere dello Sport e dalla Gazzetta dello Sport, le condizioni di salute dell'allenatore 54enne sono alla base delle preoccupazioni e del nervosismo espressi dal tennista di Carra ...