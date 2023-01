Tennis | lesione di 2° grado all' ileopsoas per Nadal | stop di 6-8 settimane

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Melbourne, 19 gen. -(Adnkronos) - Arrivano brutte notizie per Rafael. Dopo l'eliminazione al 2° turno degli Australian Open per mano dello statunitense MacKenzie McDonald, lo spagnolo si è sottoposto a una risonanza magnetica che ha evidenziato unadi secondoal muscolodella gamba sinistra. Come comunicato dallo stessosui social, il tempo di recupero è stimato dalle 6 alle 8. Se questa tempistica verrà rispettata, lo spagnolo salterà i tornei di febbraio e potrebbe dare forfait anche per i Masters 1000 di Indian Wells e Miami, tornando in campo per la stagione su terra rossa, la sua preferita. Il 2023 non è iniziato nel migliore dei modi per il vincitore di 22 prove del Grande Slam che tra United Cup e Australian Open ha vinto solo uno dei ...