Tennis | Australian Open | Stefanini esce al 2° turno

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Melbourne, 19 gen. -(Adnkronos) - Lucreziadi scena al 2°dell', prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park. L'azzurra, numero 141 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, si ferma contro la russa Varvara Gracheva, numero 97 del ranking Wta, con il punteggio di 6-3, 6-1 in un'ora e venti minuti.

Rafa Nadal ha salutato l'Open lottando (e soffrendo, come sempre) nella scorsa giornata, ... sarà però questo l'inizio dell'ultimo calvario Leggi i commenti: tutte le notizie 19 ...Fuori le prime due teste di serie dell'Open. Dopo Rafael Nadal, eliminato ieri da Mckenzie Mcdonald, un altro americano compie l'impresa. Casper Ruud è stato infatti battuto dallo statunitense Jenson Brooksby con il punteggio 6 -...La tennista azzurra lotta nel primo set, nel secondo non ne ha più per reagire: passa la russa, che affronterà Karolina Pliskova per un posto negli ottavi di finale ...Camila Giorgi ha battuto la qualificata slovacca Anna Karolina Schmiedlova con il punteggio di 6-4 6-3 nel secondo turno degli Australian Open 2023 di tennis: l’italiana non solo ha eguagliato il risu ...