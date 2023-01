Tennis | Australian Open | Sabalenka al terzo turno

Le prime luci dell'alba ci hanno lasciato una certezza: ci sarà almeno un'italiana al terzo turno dell'Open. In attesa di Lucrezia Stefanini, Camila Giorgi ha vinto e convinto contro Anna Karolina Schmiedlova, prenotando un posto al terzo turno con una fra Belinda Bencic (testa di serie ...Eliminata invece la russa Kudermetova MELBOURNE (AUSTRALIA) - Aryna Sabalenka conferma il suo ottimo momento di forma. La bielorussa approda al terzo turno degliOpen, primo Slam della stagione, liquidando per 6 - 3 6 - 1 Shelby Rogers: sesto successo in altrettanti match in questo 2023 per la Sabalenka, quinta testa di serie e reduce dal successo ...Eliminata invece la russa Kudermetova MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Aryna Sabalenka conferma il suo ottimo momento di forma. La ...Lo spagnolo ha fornito sui social degli aggiornamenti sull'infortunio all'anca avvertito nel match contro Mackenzie McDonald ...