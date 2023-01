Tennis | Australian Open | Giorgi al 3° turno

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Melbourne, 19 gen. -(Adnkronos) - Camilasi qualifica al 3°dell', prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park. L'azzurra, numero 70 del mondo, supera la slovacca Anna-Karolina Schmiedlova, numero 105 del ranking Wta, con il punteggio di 6-4, 6-3 in poco meno di un'ora e mezza di gioco.

Le prime luci dell'alba ci hanno lasciato una certezza: ci sarà almeno un'italiana al terzo turno dell'Open. In attesa di Lucrezia Stefanini, Camila Giorgi ha vinto e convinto contro Anna Karolina Schmiedlova, prenotando un posto al terzo turno con una fra Belinda Bencic (testa di serie ...Sicuramente il 2023 non è iniziato nel migliore dei modi per lui che tra United Cup eOpen ha vinto solo uno dei quattro match disputati. Non visualizzi questo contenuto Siamo spiacenti! ...Esce di scena anche la seconda coppia tutta italiana impegnata nel torneo di doppio femminile degli Australian Open 2023 di tennis: Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto vengono battute dal duo ...L'estate australiana sorride agli americani: Shelton, Wolf e Paul raggiungono McDonald al terzo turno. Avanzano anche Rublev ed Evans ...