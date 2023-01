Tennis | Australian Open | Fritz e Zverev eliminati al 2° turno

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Melbourne, 19 gen. -(Adnkronos) - Taylorko a sorpresa al 2°dell', prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park. Lo statunitense, numero 9 del mondo e ottava testa di serie, si arrende all'o Alexey Popyrin, numero 113 del ranking Atp, con il punteggio di 6-7 (4-7), 7-6 (7-2), 6-4, 6-7 (6-8), 6-2 dopo 4 ore di gioco. Eliminato anche il tedesco Alexander, numero 13 del mondo e 12 del seeding, che cede allo statunitense Michael Mmoh, numero 107 Atp, per 6-7 (1-7), 6-4, 6-3, 6-2 in 3 ore e 28 minuti.