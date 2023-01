Tennis | Australian Open | Djokovic al 3° turno

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Melbourne, 19 gen. -(Adnkronos) - Novakavanza al terzodell', prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park. Il serbo, numero 5 del mondo e quarta testa di serie, sconfigge in 4 set il francese Enzo Couacaud, numero 191 del ranking Atp e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-1, 6-7 (5-7), 6-2, 6-0 in poco più di tre ore. Il vincitore di 21 titolo dello Slam ha chiesto l'intervento del fisioterapista nel corso del 2° set per dei problemi alla gamba sinistra, infortunata due settimane fa al torneo di Adelaide.

I risultati del 2° turno degliOpen Brooksby - Ruud 6 - 3 7 - 5 6 - 7(4) 6 - 2 Rublev - Ruusuvuori 6 - 2 6 - 4 6 - 7(2) 6 - 3 Mmoh - Zverev 6 - 7(1) 6 - 4 6 - 3 6 - 2 Fritz - Popyrin 7 - 6(......