“Temiamo il peggio” Ore di angoscia per il famoso attore | scomparso nel nulla durante un’escursione

(Di giovedì 19 gennaio 2023) C’è molta preoccupazione per l’Julian Sands, protagonista di numerosi film nominati all’Oscar tra cui “Camera con vista”,da cinque giorni nelle montagne della California meridionale, dove stava facendo. La denuncia di scomparsa è stata presentata dalla famiglia venerdì scorso, dopo che dell’si sono perse le tracce. Julian Sands, 65 anni, si trovava sul sentiero sul Monte Baldy, ha detto la portavoce dello sceriffo della contea di San Bernardino Gloria Huerta. Le squadre di ricerca e soccorso hanno cercato l’nell’area delle montagne di San Gabriel, a circa 40 miglia a nord-est del centro di Los Angeles. Sabato hanno dovuto sospendere le ricerche a terra a causa delle condizioni del sentiero e del rischio di valanghe, e da allora non sono state in grado di ...

